CAPITAL| Vereador Carlão fala da importância das medidas preventivas a Covid-19 e da união dos parlamentares na luta contra a Pandemia

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (6 de abril), realizada de forma remota e transmitida ao vivo pelas redes sociais e no site da Casa de Leis, o presidente vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), falou da importância das medidas preventivas a Covid-19 e da união dos parlamentares na luta contra o vírus. Ele agradeceu o apoio de todos os vereadores nas medidas preventivas a Covid-19 e destacou que todos, assim como a população da Capital, têm “sentido na pele as graves e tristes consequências da Pandemia”.





“Agradeço a colaboração de todos os pares no sentido de nos adequarmos as medidas restritivas de atendimento na Câmara e mesmo na realização das sessões. Permanecemos trabalhando, mas privando o atendimento presencial em massa da população, pensando em salvaguardar a vida dos nossos munícipes. Já que o vírus tem impactado nossa cidade, ceifando tantas vidas, inclusive de pessoas próximas, amigos e parentes de cada vereador. Estamos sentido na pele a perda dessas vidas, assim como todos os campo-grandenses! Na próxima semana vamos nos reunir para avaliarmos como vamos agir nas semanas futuras. Visando esse cuidado com a saúde da população e dos servidores da Casa. Me solidarizo com a dor de todos que estão enfrentando perdas e destaco que estamos trabalhando para superarmos o luto e essa crise de forma geral, fazendo nossa parte, também na questão do distanciamento e medidas preventivas”, disse Carlão emocionado.





O presidente reforçou estar ansioso com a retomada da normalidade no atendimento à população, para colocar a Casa do Povo de Portas abertas e os mandatos nas ruas, mas que isso só será possível quando os casos de infecção e mortes por Covid-19 diminuírem.





“Sabemos que a vacinação em massa e a conscientização de todos em manter as medidas preventivas precisam permanecer e se intensificar. Higienização das mãos, uso de máscaras e evitar aglomerações são ações fundamentais para sairmos desse patamar tão grave que atingimos. Tenho certeza que vamos vencer essa fase com a união de todos! Tanto na crise na saúde, quanto em todos os setores impactados pela Pandemia”, disse.





Serviço





O público pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook ( https://www.facebook.com/camaracgms ) ou canal no Youtube ( https://www.youtube.com/camaramunicipalcg ) da Casa de Leis. Desta forma, cada um pode participar do debate de sua casa diminuindo o contato, medida recomendada como forma de evitar a proliferação do coronavírus.





Por: Janaina Gaspar