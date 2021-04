CAPITAL| Saiba o que abre e fecha neste feriado de Tiradentes

Comércio e supermercados abrem as portas nesta quarta-feira (21)

O feriado de Tiradentes chegou e muitos trabalhadores ganharam a merecida folga em Campo Grande. Para quem quer aproveitar o dia livre para fazer compras em lojas ou no supermercado, a boa notícia é que o atendimento segue normalmente na Capital nesta quarta-feira (21).





Vale lembrar que a recomendação das autoridades é que as pessoas procurem evitar saídas desnecessárias. Caso precise sair, não se esqueça da máscara e evite aglomerações. Confira o que abre e fecha em Campo Grande:





Órgãos públicos





Por se tratar de um feriado nacional, os órgãos públicos municipais e estaduais não devem abrir nesta quarta-feira (21). Somente serviços essenciais, como atendimento em saúde e serviços de segurança pública, devem funcionar.





Saúde





Na área da saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) fecham em Campo Grande. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente e ficam abertas 24 horas.





Campo Grande possui quatro CRS, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.





Vacinação





A vacinação tem como público-alvo as gestantes com comorbidades nesta quarta (21). A Prefeitura de Campo Grande informa que a vacinação contra o coronavírus acontecerá exclusivamente no Guanandizão, Drive-Thru Ayrton Senna e na Cassems entre 7h30 e 17h e no IMPCG, das 7h30 às 16h30.





Comércio





Mesmo sendo feriado, os comerciantes devem atender normalmente nesta quarta-feira (21). A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) informa que as lojas de rua devem funcionar das 8h às 18 horas, mas para os lojistas que quiserem, o atendimento pode seguir até as 20 horas.





“No dia 21 de abril as lojas poderão abrir normalmente e nós reforçamos a importância e os cuidados em nossos estabelecimentos, cumprindo todos os protocolos e exigindo dos clientes e funcionários, o uso correto das máscaras”, diz o presidente da entidade, Adelaido Vila.





Supermercados





Os supermercados também devem abrir as portas nesta quarta (21) em Campo Grande. De acordo com a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os estabelecimentos atendem normalmente, obedecendo as regras do decreto estadual.





Bancos





A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes. Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado.





Shoppings





Shopping Bosque dos Ipês: O shopping funciona das 11h às 20h nesta quarta-feira (21). Os cinemas seguem a programação, somente os serviços do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Fácil estarão fechados.





Shopping Campo Grande: O shopping funciona normalmente na quarta (21), com atendimento das 10h às 20h na Praça de Alimentação e serviços de lazer e do meio-dia às 20h em lojas e quiosques.





Shopping Norte Sul Plaza: O shopping Norte Sul também abre as portas na quarta (21) com os horários de atendimento praticados aos domingos: do meio-dia às 20h. Contudo, lojistas que optarem poderão abrir a partir das 10h.





Shopping Pátio Central: Não abre no feriado.





Ônibus





Na quarta-feira (21), os ônibus devem continuar circulando nas ruas de Campo Grande, mas funcionam em ritmo de feriado. O que quer dizer que os ônibus circulam com frota reduzida.









​Delegacias





As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.





Depac Centro





Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)





Depac Cepol





Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes (3318-9000)





Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)





Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575).