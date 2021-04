CAPITAL| Presidente Carlão e vereadores pedem ajuda ao secretário Rudi Fiorese para cobrar da Águas Guariroba estação de esgoto do Nova Lima

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu na manhã desta quarta-feira (28) o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, juntamente com os vereadores Victor Rocha, Tabosa, Professor Riverton, Sandro Benites e Betinho. Carlão explicou que convidou o secretário para pedir ajuda na cobrança à empresa Águas Guariroba - concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande, para que faça com urgência a estação de tratamento de esgoto do Bairro Nova Lima.





“O asfalto foi realizado desde o ano passado pela Sisep e até hoje a Águas Guariroba não terminou a estação de tratamento necessária para que o esgoto possa chegar até as residências. A Sisep inclusive já conseguiu uma licença do Exército Brasileiro, que é proprietário de uma grande área de mata na região, para poder passar o encanamento dentro da área e assim dar acesso a parte do bairro, mas a obra não foi concluída pela concessionária. A Sisep fez a sua parte na infraestrutura, mas a Águas não terminou parte dela, para que a população tenha a ligação de esgoto em suas casas. Por isso, chamei o Rudi Fiorese e vamos juntos, a Sisep e a Câmara Municipal, cobrar celeridade da Águas Guariroba na conclusão dessa obra”, disse Carlão após a reunião.





O secretário Rudi Fiorese mostrou-se solidário à demanda do presidente Carlão e de toda população do Bairro Nova Lima que há mais de 30 anos aguarda essa importante infraestrutura na região. Fiorese se comprometeu em intermediar essa cobrança junto a Águas Guariroba, destacando que a união de esforços entre os Poderes sempre é benéfica à população.





Por: Janaina Gaspar