CAPITAL| Presidente Carlão e vereadores recebem deputado Dagoberto Nogueira para debaterem sobre emendas parlamentares

©Izaías Medeiros

Na manhã desta quinta-feira (15), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete na Casa de Leis, a visita do deputado federal Dagoberto Nogueira. Na pauta estavam temas como os investimentos e ações em parceria com a bancada federal para o desenvolvimento de Campo Grande, especialmente através da destinação das emendas parlamentares do deputado.





“Essa proximidade com a bancada federal é fundamental para conquistarmos mais desenvolvimento para nossa cidade. As emendas parlamentares são responsáveis por muitas obras em nossa Capital. Como por exemplo, recursos que serão responsáveis pela reestruturação da Feira Central, ponto turístico, gastronômico e cultural de Campo Grande. O deputado Dagoberto conseguiu designar mais de R$ 20 milhões para este importante empreendimento gerador de empregos para centenas de famílias campo-grandenses”, disse Carlão.





O deputado agradeceu a receptividade dos vereadores da Capital, do presidente da Casa e destacou sua boa vontade em atender as demandas apresentadas pelos parlamentares.





“Quero me colocar à disposição dos vereadores de Campo Grande para debatermos sobre as necessidades da cidade e inclusive apresentarem sugestões sobre o destino das emendas parlamentares”, disse o deputado Dagoberto.





Participaram da reunião os vereadores Beto Avelar, Prof. Riverton, Dr. Victor Rocha, Cel. Alírio Villasanti, Prof. André Luís, Tabosa, Prof. Juari, Edu Miranda e Betinho.

©Izaías Medeiros















Por: Janaina Gaspar