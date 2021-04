CAPITAL| Pesquisa: veja avaliação da nova legislatura da Câmara Municipal

A pesquisa completa do Instituto Ranking, com o quadro geral de avaliação das principais questões do município de Campo Grande, podem ser acompanhadas no link abaixo:

O estudo realizado pelo Instituo de Pesquisa Ranking aponta que 15,33% da população avaliam como bom e ótimo o trabalho parlamentar dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. Já 33,08% da população avaliam como ruim ou péssimo, enquanto 40,75 %consideram regular e 10,84% não responderam ou não souberam.





O Instituto Ranking realizou o levantamento dos vereadores mais atuantes na nova legislatura. Com 3,5% o presidente do Legislativo Carlão Borges (PSB) é considerado pela população campo-grandense o primeiro vereador com melhor desempenho.





Nas pontuações seguintes, com 2%, estão: Professor Juari (3,50%), Professor Riverton (3,42%), Camila Jara (3,33%), Marcos Tabosa (3,25%), Tiago Vargas (2,75%), Otávio Trad (2,50%), Beto Avelar (2,42%), Sylvio Pitu (2,25%) e Ayrton Araújo (2,08%).





De acordo com o levantamento, na faixa entre 1,92%, está o vereador Delei Pinheiro, e com 1%, o vereador João César. Entre eles ficaram João Rocha (1,75%), Valdir Gomes (1,58%), Coringa (1,50%), Betinho (1,42%), Sandro Benites (1,33%), Papy (1,25%) e Jamal Salem (1,08%). Na sequencia com Gilmar da Cruz (0,92%), Ronilço Guerreiro (0,83%), William Maksoud (0,75%), Coronel Vilasanti (0,67%), Clodoílson Pires (0,58%), Zé da Farmácia (0,50%), Victor Rocha (0,42%), Professor André (0,33%), Loester de Oliveira (0,25%) e Edu Miranda (0,17%). Não sabem ou não responderam 52,67%.





Os dados foram colhidos entre os dias 26 e 31 de março de 2021. Foram entrevistados 1200 eleitores por via telefone (Sistema CAT), sendo 54% mulheres e 46% homens residentes em todas as regiões urbanas de Campo Grande: -Anhanduizinho (28,83%), Bandeira (13,33%), Centro (10,08%), Imbirussu (12,58%), Lagoa (13,17%), Prosa (10,08%), Segredo (11,50%) – e nos distritos (0,43%). A Ranking adotou um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro em 2,75%, para mais ou para menos.





INSTITUTO RANKING





O Instituto Ranking, foi a única empresa de pesquisa a acertar na “mosca” o resultado da eleição 2020 em Campo Grande. A empresa é formada por profissionais experientes e atende seus clientes desde 2002.





A pesquisa completa do Instituto Ranking, com o quadro geral de avaliação das principais questões do município de Campo Grande, podem ser acompanhadas neste link .