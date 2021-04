CAPITAL| Manifestantes se reúnem em carreata na Afonso Pena

Cerca de 500 carros e três caminhões de som, protesto tem até faixa contra lockdwon e buzinaço

Vários carros em fila para a carreata da Marcha da Família Cristã ©Ana Paula Chuva

Em busca da “liberdade”, manifestantes se reúnem nesta manhã para a “Marcha da Família Cristã”, em Campo Grande. Desde às 8h de hoje, cerca de 500 carros tomaram conta da rotatória da Avenida Mato Grosso. A fila se estende até a Avenida Afonso Pena e também ocupa as ruas laterais das avenidas.





“A gente espera milhares de carros. Temos um contador e no final da carreata vamos ter o número quase exato. [Como] cristãos brasileiros estamos nos posicionando, pois queremos a liberdade, o direito de processar nossa fé, queremos o direito constitucional de ir e vir, direito ao trabalho. É por isso que estamos aqui”, afirma a coordenadora municipal da marcha, a médica Sirley Ratier.

Barraca com vendas de camisetas ©Ana Paula Chuva

A marcha deve ocorrer em vários lugares do país, com o mesmo propósito, a liberdade. Desde às 8h não para de chegar carros que vão se posicionando na carreata que começou às 9h. Além dos veículos, a manifestação ainda conta com três caminhões de som para o percurso que é na Avenida Afonso Pena.





A carreata segue no sentido do aeroporto de Campo Grande, contudo dependendo da manobra de um dos caminhões do som, a carreata deve virar na Avenida Lúdio Martins Coelho ou voltar ao destino de partida.





Três grupos pró-bolsonaro participam da carreata. “Temos o Fora Corrupto, QG Voluntários de Bolsonaro e Pátria Livre”, diz Sirley. Além deles ainda têm os integrantes das igrejas católicas e evangélicas. “Temos entidades religiosas dando apoio”, completa.





“O Brasil é um país 90% cristão, não dá para aguentar o que está sendo feito”, declara a coordenadora da marcha.





Nos altos da Afonso Pena ainda foram montadas barracas, onde estavam sendo vendidas camisetas com estampas “Deus, pátria, família e liberdade” e garrafas de água para os manifestantes. Durante a carreata, alimentos e produtos de higienes estão sendo arrecadados pela organização da marcha.





“Temos brasileiros passando fome, isso não tem cabimento, pedimos por liberdade e direito de trabalhar para sustentar a família. Viemos lutar pelo direito do trabalho, angariando cesta básica, alimentos para distribuir as famílias carentes”, declara a coordenadora





Na carreata, os manifestantes carregaram uma faixa com a frase “Trabalho é vida, lockdown é morte”. Os protestantes ainda levaram várias bandeiras do Brasil para exibir durante o percurso.





A manifestação deve continuar até às 10h, com buzinaço na principal avenida de Campo Grande.

Faixa contra Lockdown feito pelos manifestantes para a marcha deste domingo ©Ana Paula Chuva