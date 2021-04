CAPITAL| Inauguração do drive-thru no Albano Franco tem fila e desavisados

Nova unidade está sendo inaugurada nesta quarta-feira (7) para público específico na Avenida Mato Grosso

Drive thru Albano Franco está sendo inaugurado nesta quarta-feira (7) ©Marcos Maluf

Inaugurando o terceiro serviço de drive thru para receber apenas a segunda dose da vacinação contra covid-19 nesta quarta-feira (7), a população amanheceu fazendo fila no Centro de Convenções Albano Franco. Com início às 7h30min, desavisados que buscavam a primeira dose compunham o cenário de carros alinhados por mais de uma quadra na Avenida Mato Grosso.





Para manter o trânsito fluindo durante o período de vacinação, a Avenida Mato Grosso está liberada em apenas uma pista no sentido Parque dos Poderes-Centro. Com expectativa de imunizar 9 mil pessoas, o novo drive thru abriu hoje para um público específico. Apenas pessoas que foram imunizadas entre 10 e 17 de março ou quem está nesta etapa de vacinação agendada para o período de 7 a 14 de abril podem ir até o local.





Fora deste quadro, o comerciante Abdo Jorge Carmuche, de 63 anos, era um dos primeiros da fila aguardando pela vacinação. Explicando que não sabia sobre o dia ser destinado apenas para a aplicação de segunda dose, o motorista relatou que não tinha a informação.





Na mesma situação, o advogado João Oswaldo Barcelos da Silva, de 61 anos, pensou que esta quarta-feira seria o momento em que se transformaria em parte do público-alvo. “Cheguei por volta de 6h10min. Trouxe um livro para ler e passar o tempo mais rápido e vim cedo para conseguir atendimento mais rápido. Quando fiz o cadastro no site não avisaram quais dias seriam apenas para segunda dose, não recebi ligação ou e-mail avisando”.





Enquadramento específico - Dentro do público que irá receber a segunda dose estão apenas pessoas que foram imunizadas dentro do período mencionado com a vacina CoronaVac. Fazem parte deste grupo trabalhadores da saúde, idosos e os que foram vacinados com doses sobressalentes, que tiveram autorização emergencial.





Por dia, o espaço localizado na avenida Mato Grosso tem capacidade para imunizar duas mil pessoas por dia. Ao total, são oito boxes destinados para que a população pare os carros e receba a vacina.





De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), não há doses disponíveis para pessoas que não fazem parte do grupo descrito acima. Quem está fora da descrição e perdeu a data para vacinação deve esperar chamada de repescagem.





Além do Albano Franco, a população que se enquadra no grupo de hoje pode procurar o drive thru no Parque Ayrton Senna, que segue até 17h30, e no Ginásio Guanandizão que vai até 17h. Além destas opções, a população tem disponível mais 50 pontos de vacinação contra a covid-19.





