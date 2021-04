CAPITAL| Fachada de concessionária na Vila Carvalho amanhece quebrada

Próximo à vidraça foi encontrado um pedaço de pau. Não há informação se o objeto foi usado no crime

Parte da fachada de vidro foi quebrada ©Marcos Maluf

Parte da fachada de vidro da concessionária de veículos da Hyundai amanheceu quebrada, na manhã deste domingo (4), na Avenida Calógeras, na Vila Carvalho, em Campo Grande.





Aparentemente foi levado apenas um notebook. Próximo à vidraça foi encontrado um pedaço de pau. Não há informação se o objeto foi usado para quebrar a estrutura, nem o horário que aconteceu o fato. Um guarda da empresa de monitoramento aguardava os responsáveis pela empresa para registrar a ocorrência.





De janeiro até agora, foram registrados somente em Campo Grande 3.478 casos de furtos. São 60 casos a mais se comparados com o mesmo período do ano passado, conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). No total, em 2020, foram 12.576 crimes dessa natureza na Capital.

Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira e Tainá Jara