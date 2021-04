CAPITAL| Carlão e vereador Coringa recebem visita do presidente do Esporte Clube Taveirópolis

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, juntamente com o vereador Junior Coringa, receberam a visita do presidente do Esporte Clube Taveirópolis, Marcelo César Pantera e do chefe do Departamento Pessoal, Ralf Brito. O clube que leva o nome do bairro da região Oeste da Capital neste mês de abril de 2021 comemora 83 anos de fundação e o presidente Pantera aproveitou para presentear Carlão e Coringa com as camisetas comemorativas do clube.





“Estamos celebrando essa data importante para o Esporte Clube Taveirópolis e contamos com o apoio dos vereadores da Capital no incentivo a nossa equipe. Nessa relevante campanha de valorização e resgate da história e tradição do Taveirópolis. O gigante voltou!”, disse o presidente César Pantera, ressaltando a qualidade do material da confecção do uniforme da equipe.





O vereador Carlão falou da importância da parceria da Casa de Leis incentivando os clubes de futebol da Capital. Tanto Carlão, quanto Coringa tem vasta experiência no incentivo ao futebol amador e profissional, já que atuam na liderança comunitária há vários anos.





“O futebol é uma ferramenta de transformação social, valorizar os times amadores e profissionais significa criar oportunidades para nossa população. Principalmente a garotada que vê no sonho do futebol profissional uma perspectiva de sucesso! Fico feliz em ver o Taveirópolis nessa nova fase de reorganização com projetos de ascensão a patamares maiores no futebol sul-mato-grossense”, disse Carlão.





O Esporte Clube Taveirópolis foi fundado em 1938 e mandava seus jogos no estádio Elias Gadia, hoje praça esportiva. O último torneio que disputou foi a Série B de 2006. A melhor campanha de sua história foi o terceiro lugar da Série A de 2003.





Por: Janaina Gaspar