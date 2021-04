Campo Grande retoma na tarde desta sexta-feira vacinação contra Covid-19 para pessoas com 61 anos

O processo de imunização estava parado nesta faixa etária porque as doses disponíveis tinham acabado.

Drive Thru no Albano Franco é um dos pontos de vacinação em Campo Grande©Eduardo Almeida/TV Morena

A Prefeitura de Campo Grande retoma na tarde desta sexta-feira (16) a vacinação de pessoas com 61 anos contra a Covid-19. É que a capital recebeu mais doses de imunizantes.





Este novo lote de vacinas é para aplicação da primeira dose para pessoas com 61 anos completos e da segunda da Coronavac/Sinovac/Butantan para quem perdeu a data ou está com retorno agendado até hoje.





O atendimento irá acontecer em 48 unidades de saúde, das 13h às 17h. Nos drives Ayrton Senna e Albano Franco, além do Centro de Vacinação Guanandizão, será das 13h às 22h.





13º lote





Mato Grosso do Sul recebeu quinta-feira (15) 77,9 mil doses da vacina. São 31,4 mil doses da Coronavac e 46,5 mil doses AstraZeneca. Com isso, o estado soma 708.010 doses recebidas do imunizante.





Onde se vacinar?





- Drive-thru Ayrton Senna: Acesso pela Rua Arapoti, bairro Aero Rancho

13h às 22h





- Drive-thru Albano Franco: Avenida Mato Grosso, 5.070

13h às 22h





- Centro de Vacinação Guanandizão: Acesso pela Travessa Touro

13h às 22h





- Seleta: Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270

13h às 17h





- IMPCG: Rua Orfeu Baís, 77

13h Às 16h45





- Cassems: Rua Príncipe Ranier, 48, bairro Vivendas do Bosque

13h às 17h





Unidades de saúde

Todas das13h às 17h





- Bandeira:

Universitário

Carlota

Itamaracá

Moreninha

Tiradentes





- Prosa:

Marabá

Nova Bahia

Noroeste

Mata do Jacinto





- Segredo:

Coronel Antonino

São Francisco

Vila Nasser

Paradiso

Azáleia

Estrela Sul

José Tavares

Nova lima

Vida nova

Vila Cox





- Lagoa:

Buriti

Batistão

Tarumã

Coophavila

São Conrado

Oliveira

Portal Caiobá

Antártica





- Imbirussu:

Sírio Libanês

Albino Coimbra

Lar do Trabalhador

Silvia Regina

Popular

Serradinho

Indubrasil

Aero Itália

Zé Pereira

Ana Maria do Couto





- Anhanduizinho:

Jockey Club

Los Angeles

Anhanduí

Clínica da Família Iracy Coelho

Parque do sol

Botafogo

Dona Neta

Mário Covas

Dom Antônio

Macaúbas

Aero Rancho

Pioneira