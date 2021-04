BBB 21| Fiuk é o 1º finalista do programa

E os “derby” venceram os crossfiteiros outra vez no BBB 21. Após quase 11 horas de Prova Avon Power Stay, Gilberto desiste da disputa por uma vaga na Final do BBB21. Dessa forma, Fiuk é o último a deixar a Prova de Resistência. E é o primeiro finalista desta edição. Com aquela cara de rato cansado que tomou seis litros de bolha, o filho do Fabio Junior, venceu a prova. VENCEU A PROVA DE RESISTÊNCIA.





Mais cedo, o doutorando em Economia declarou para o cantor: “Quem vai ganhar é tu. Eu só quero bater pelo menos 14 horas. Eu quero no meu currículo de Big Brother, que eu bati algum recorde na vida, mas está difícil”.





Juliette, que desistiu após 6 horas de prova, foi a segunda confinada a deixar a disputa. Antes dela, pouco depois de completar uma hora de dinâmica, Camilla de Lucas pediu para sair.









G1