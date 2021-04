BBB 21| Cavaram a própria cova: paredão dos 'bastião' foi formado em meio a 'tiroteio' contra Juliette

Aliados no jogo, os goianos acabaram indo juntos para a berlinda

Os dois chegaram a ser os preferidos do público nas duas primeiras semanas do jogo ©Reprodução, TV Globo

Planejando a todo custo colocar Juliette Freire no paredão, Caio e Rodolffo se deram mal na noite deste domingo (04) no Big Brother Brasil.





Os 'bastião', como se chamam no jogo, passaram a semana cavando a cova da paraibana, mas não imaginavam que o buraco que abriram acabaria servindo para eles mesmos.





Bombardeada, a advogada e maquiadora passou por um verdadeiro tiroteio na formação do paredão, sendo atingida todas as vezes de raspão. Para quem não assistiu, primeiro, a sister foi indicada pelos votos no confessionário e empatou com Rodolffo, tendo os dois recebido 4 votos cada.





Coube à líder Viih Tube desfazer esse b.o. "Amiga" de Juliette, Viih mandou o sertanejo para a berlinda, depois de já ter indicado Gilberto pelo voto da liderança.





Depois, Tiago Leifert anunciou uma votação aberta: todos tinham que votar falando na cara. Juliette recebeu os mesmos 4 votos do confessionário novamente, e os 4 votos de Rodolffo foram para o seu parceiro de jogo Caio. Mais uma vez, Viih Tube precisou desempatar e jogou Caio na fogueira.





O fazendeiro deu então sua cartada final, tendo o poder de puxar alguém para ir ao paredão também, e escolheu Juliette. Mas na prova de bate e volta, disputada pelos 'bastião' e pela paraibana, foi ela quem levou a melhor e escapou da berlinda da semana.





Arrasados, os amigos da onça que passaram a semana inteira tentando colocar a moça na jogada e atiraram nela por todos os lados na formação do paredão, acabaram caindo na cova que cavaram com as próprias ações.





Além da perseguição e escolha de Juliette como alvo, já que ela é a preferida do público, os 'bastião' Caio e Rodolffo estão enrrascados pois disputam esse paredão com Gilberto, o segundo brother com maior popularidade entre os telespectadores.





Se o jogo não se redesenhar de forma radical, a saída de um dos goianos é dada como certa na eliminação desta terça-feira (06). Só ainda não se sabe com clareza qual dos dois irá deixar a competição.





Por: João Ramos