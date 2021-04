BATAGUASSU| Saúde vacina 2.271 pessoas contra Covid-19 no Município e aguarda envio de novas doses para sequência da imunização

Um novo balanço divulgado pela Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde mostra que 2.271 pessoas entre profissionais de saúde e idosos com faixa etária acima de 67 anos já foram imunizados contra a Covid-19 (1ª e 2ª dose).





Os dados oficiais enviados a Secretaria de Estado de Saúde referem-se a aplicação do imunizante durante o mutirão de vacinação somado as doses feitas pelas unidades de saúde na sede do município, no Distrito de Nova Porto XV e áreas rurais.





Para a sequência da vacinação, segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, é aguardado o encaminhamento de mais remessas de vacina por parte do Governo do Estado.

A secretária informa que na segunda-feira (05/04), o município fará a segunda dose da vacina em idosos, conforme referendado nas carteirinhas de vacinação. "É importante que os idosos fiquem atentos as suas carteirinhas de vacinação e se for a sua data para a segunda dose, que procure a sua unidade de saúde", explica.





Quanto a imunização dos profissionais das forças de segurança pública, ainda é aguardada nota técnica por parte do Governo do Estado sobre a vacinação desse público-alvo assim como o envio das respectivas doses.





