BATAGUASSU| Saúde imuniza idosos de 64 anos ou mais e povos indígenas contra Covid-19 nesta sexta-feira (9)

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará sequência nesta sexta-feira, dia 9 de abril, ao mutirão de vacinação contra a Covid-19. Serão atendidos idosos de 64 anos ou mais além de povos indígenas não aldeados acima de 18 anos registrados no sistema do Núcleo Municipal de Igualdade Racial.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, Bataguassu recebeu 165 doses de vacina para a imunização dos indígenas (80 doses) e aplicação nos idosos (85 doses) tanto de Bataguassu como no Distrito de Nova Porto XV. "Nosso município precisa avançar para as próximas etapas de vacinação e por isso é de extrema importância que as pessoas compareçam no mutirão para receber as doses", destaca a secretária.





Como nos moldes da semana passada, a vacinação será realizada no Ginásio Municipal de Esportes, das 18 às 20 horas (horário de Brasília). As doses são limitadas.





No Distrito de Nova Porto XV, a imunização também atenderá idosos acima de 64 anos. A vacinação acontece na unidade de saúde Emiko Resende em horário normal de atendimento (7 às 11 horas; e das 13 às 17 horas).





COMO SE VACINAR





Para se vacinar, tanto idosos como indígenas deverão ir até o local de imunização munido do cartão SUS, CPF e comprovante de residência.





Para evitar aglomeração de pessoas, será permitida a entrada do idoso e de um acompanhamento no ato de vacinação. É obrigatório o uso de máscara.





ASSECOM