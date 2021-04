BATAGUASSU| Prefeitura renova contrato com plano de saúde Oeste Saúde

A Prefeitura de Bataguassu, através do prefeito Akira Otsubo (MDB) assinou na última semana, a renovação do contrato com a empresa Oeste Saúde, responsável pelo plano de saúde dos servidores públicos municipais.





De acordo com a gerente de Vendas da empresa, Cecília Paes, atualmente 200 servidores fazem parte do plano de saúde, que possui uma rede de estabelecimentos e clínicas de saúde conveniadas em toda região.





Cecília explica que qualquer servidor pode aderir ao plano de saúde e incluir, inclusive, dependentes.





Para os interessados, mais informações podem ser obtidas na sede da Oeste Saúde localizada na Avenida Aquidauana, 229 ao lado do Depósito Vegas.





Informações também pelos telefones (18) 9-96839458 ou (67) 3541-3030 (ambos WhatsApp).









ASSECOM