BATAGUASSU| Prefeitura realiza abordagem social à pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Bataguassu, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) em conjunto com a Polícia Militar e Núcleo Municipal de Trânsito realizou na manhã desta quarta-feira, dia 14 de abril, um trabalho de abordagem social à pessoas em situação de rua.





De acordo com a encarregada do Creas, Elaine Kotay Lira, durante a ação, foram repassadas orientações sobre a importância da higiene pessoal, uso de máscara facial e de não estarem aglomerados especialmente diante da pandemia da Covid-19 e oferecida ajuda para que o Creas intermedie um contato com as famílias dessas pessoas para que elas possam retornar as suas casas bem como a disponibilização de transporte / passagem para referido deslocamento.

Elaine explica que a maioria das pessoas identificadas possuem parentes ou são residentes em Bataguassu e outros se encontram em situação transitória.





Foram repassadas ainda informações sobre o trabalho da casa de acolhida Rita Guardini, que está em funcionamento no município e que oferece alimentação e local para higienização.





Dentro dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, o Creas realiza abordagem social as pessoas em situação de rua, verificando in loco a situação de cada um. Nesse sentido, o órgão pede a ajuda da população para que oriente esse público a buscar os serviços da rede de proteção social na sede do Creas localizado na rua Odorilho Ferreira, 488, próximo a Escola Marechal Rondon.





