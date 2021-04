BATAGUASSU| Prefeito Akira recebe novo presidente da Colônia de Pescadores Z-13 de Nova Porto XV

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) recebeu ontem (26/04), no gabinete municipal, a visita do novo presidente da Colônia de Pescadores Z-13 (Distrito de Nova Porto XV), Rauan Florentino da Silva Teixeira.





Rauan assumiu o cargo no último dia 1º de abril após o falecimento do ex-presidente, Geraldo Druzian. Atualmente, 160 pescadores fazem parte da colônia.





Durante o encontro, o presidente apresentou um pedido ao prefeito para que intermedie junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) a concessão de autorizações de pesca concedida pelo órgão em benefício aos pescadores do município.





Rauan agradeceu ainda o apoio disponibilizado pela Prefeitura, que custeia ajuda de custo de 50% do valor da energia elétrica para o funcionamento da máquina de fabricação de gelo da colônia.





Akira, por sua vez, enfatizou que a administração municipal auxiliará a Colônia de Pescadores Z-13 no que for necessário. “Nossa administração está a disposição para auxiliar a Colônia no que for preciso”, enfatizou.









ASSECOM