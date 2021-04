BATAGUASSU| Akira pede apoio do Governo do Estado para viabilizar obra emergencial na Estrada Boiadeira

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve reunido na última semana com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sergio Murilo Mota, em Campo Grande, para apresentar a situação da Estrada Boiadeira, no trecho de acesso entre a rodovia MS-395 e a entrada do Porto de Areia, no município.





No local, uma obra realizada pela gestão anterior apresentou falhas construtivas que acabou por comprometer um trecho da estrada que encontra-se interditada.





Durante o encontro, Akira solicitou ao secretário de Governo que apoie o município com a realização de uma obra emergencial no local. "Pedimos para que seja avaliada a situação de estado de emergência e também pedimos apoio financeiro para execução das melhorias necessárias na área", destacou o prefeito.





Akira salientou que desde que "a atual gestão tomou ciência do problema, o município tem buscando resolver a situação principalmente pensando na população que necessita trafegar pela estrada", pontuou.









ASSECOM