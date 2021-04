BATAGUASSU| Akira entrega câmaras conservadoras para armazenamento de vacinas no Município

Por determinação do prefeito Akira Otsubo (MDB), a Prefeitura de Bataguassu adquiriu sete câmaras conservadoras para melhorar o armazenamento de imunobiológicos utilizados em campanhas de vacinação realizadas no decorrer do ano no município. Os equipamentos modernos substituirão as geladeiras convencionais usadas nas unidades de saúde para tal finalidade.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, as novas câmaras possuem display que mantém a temperatura ideal para o acondicionamento dos imunizantes e mesmo em casos de queda de energia elétrica, o equipamento funciona automaticamente por 24 horas seguidas através do seu sistema de bateria.

Durante a entrega da primeira câmara conservadora encaminhada ontem (20/04) para a Estratégia da Saúde da Família (ESF) “Emiko Resende”, no Distrito de Nova Porto XV, Akira, presente no ato, comentou que a aquisição do aparelho foi necessária para atender um pedido da Secretaria Municipal de Saúde. “Esse equipamento vai garantir maior segurança e um melhor acondicionamento das vacinas, garantindo a eficácia dos imunizantes”, destacou o prefeito.





O investimento para a aquisição das câmaras aos cofres públicos é na ordem de R$ 58.331,00.









ASSECOM