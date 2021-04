Assomasul pede empenho aos gestores para MS seguir em 1º lugar na vacinação

Presidente da Assomasul, Valdir Júnior ©DIVULGAÇÃO

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, pediu empenho de todos para que o estado se mantenha em 1º lugar no ranking da vacinação no país.





É que o governo do Estado recebe nesta quinta-feira (1) um novo lote com 109,5 mil doses da vacina contra Covid-19 (novo coronavírus), segundo informações do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.





“Está chegando mais vacinas hoje no estado, precisamos do empenho de todos para continuarmos em primeiro lugar. Inclusive, vacinação no feriadão e domingão”, recomendou o dirigente municipalista ao pedir apoio de prefeitos e prefeitas.





De acordo com o titular da SES, este quantitativo vai garantir que os municípios concluam a vacinação de grupos prioritários remanescentes e continuem avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.





Na quarta-feira (31), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pediu moção de aplausos aos 79 municípios sul-mato-grossenses pelo primeiro lugar em vacinação no país, gesto de reconhecimento justo pela dedicação dos prefeitos e secretários municipais de saúde durante uma campanha interminável no enfrentamento a pandemia.





Da mesma forma, o presidente Valdir Júnior e o secretário Geraldo Resende, fizeram questão de cumprimentar os gestores públicos diante da mobilização e atenção especial de todos no enfrentamento à doença que tem levado a óbito muitas pessoas não só no Estado, mas em todo país.





VACINA





De acordo com a SES, o 11º lote é composto por 101.000 doses da vacina Coronavac e 8.500 doses da vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 576.510 doses recebidas do imunizante.





Mato Grosso do Sul já aplicou 398.132 doses da vacina contra Covid, sendo 303.855 pessoas que receberam a primeira dose e 94.277 que receberam a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 10,82% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante. (Com informações da SES)





Por: Willams Araújo