Após proposição do deputado Neno Razuk, novo prédio do DOF receberá nome de coronel Adib Massad

Com 21 votos a favor e nenhum contrário o novo prédio do DOF receberá o nome do Coronel Adib Massad. A sede está sendo construída em Dourados.





O projeto também foi apresentado pelos deputados Barbosinha (DEM) e Coronel David (Sem partido) e foi votado durante a sessão plenária desta terça-feira (20), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





O Coronel Adib Massad faleceu no dia 3 de março deste ano e é uma das figuras mais importantes da segurança pública do Mato Grosso do Sul. Reconhecido como lenda, Coronel Adib foi um dos idealizadores da DOF em Dourados, antes era GOF (Grupo de Operações de Fronteira) e grande nome também da Polícia Militar no Estado.





De acordo com as informações do Governo do Estado todo o vapor, as obras de construção da nova sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Dourados, estão 30% executadas. No local, 35 trabalhadores atuam na fase de concretagem do Bloco 1, etapa que deve ser concluída já nos próximos 15 dias. Com ritmo acelerado, a previsão é de que as obras sejam entregues 6 meses antes da data prevista no contrato, em agosto de 2022.





