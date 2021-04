APARECIDA DO TABOADO| Começam nesta segunda-feira (5) as inscrições de processo seletivo de prefeitura com 30 vagas

Como forma de selecionar os candidatos, será realizada avaliação curricular

Começam amanhã (dia 5) as inscrições de processo seletivo da Prefeitura de Aparecida do Taboado, distante 481 quilômetros de Campo Grande, para preencher 30 vagas na área da saúde. Os salários oferecidos variam de R$ 1.715,55 a R$ 2.122,99.





Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino médio/técnico, estejam em dia com as obrigações militares, tenham boa saúde física e mental, sejam brasileiros ou estrangeiros com visto permanente no Brasil.





As vagas são para Agente Comunitário de Saúde (11), Agente de Combate às Endemias (10), Fiscal em Vigilância Sanitária (5) e Técnico de Enfermagem (4). As inscrições terminam no dia 9 de abril e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail processoseletivoapt@aparecidadotaboado.ms.gov.br.





Não será cobrada taxa de participação.





Como forma de selecionar os candidatos, será realizada avaliação curricular. Caso haja empate, a preferência será dada ao candidato que tiver maior tempo de trabalho junto a órgão público na área.









Por Viviane Oliveira