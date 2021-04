Amar e trabalhar em tempos de internet é tema de debate com Sociedade Psicanalítica de MS

A Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul já abriu as inscrições para os interessados em participar do debate “Amar e trabalhar em tempos de internet”, com a participação de Paulo Bacha, médico, psicanalista e presidente da SPMS; Carlos Carlos Nemirovsky, médico, psiquiatra e psicanalisa argentino, membro da Associação Psicanalítica de Buenos Aires; e de Martina Burdet, Membro Titular com da Associação Psicanalítica de Madrid e da Sociedade Psicanalítica de Paris. O evento acontece sábado, 17 de abril, a partir de 14h30, online através da plataforma Zoom.





Para Paulo Bacha, “a intenção é debater e trocar experiências com profissionais renomados no mundo inteiro sobre o que a psicanalise tem a nos dizer sobre os atuais tempos em que o trabalho, e até os relacionamentos, se dão através da internet, principalmente em tempo de pandemia. Quem tiver a oportunidade de participar vai encontrar uma discussão de alto nível e, até para os profissionais, com condições de nos auxiliar no dia a dia”, explicou o presidente da Sociedade de Psicanálise de Mato Grosso do Sul.





Para os interessados, as inscrições já estão abertas no site da entidade, no endereço www.spms.com.br , com custo de R$ 20,00.









