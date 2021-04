ALEMS| Deputados devem votar quatro propostas na Ordem do Dia desta terça-feira (20)

Em discussão única, está previsto o Projeto de Lei 41/2021 , do deputado Barbosinha (DEM). O documento denomina "Coronel Adib Massad" a nova sede do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), em Dourados. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) emitiu parecer favorável por unanimidade. Por tratarem do mesmo assunto, tramitam apensados à proposta os Projetos de Lei 43 e 44/2021, de autoria dos deputados Neno Razuk (PTB) e Coronel David (Sem Partido), respectivamente.