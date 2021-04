ALEMS| Deputados devem votar quatro projetos na sessão plenária desta quinta-feira (8)

Os deputados devem votar, ainda, em primeira discussão, o Projeto de Lei 57/2021 , do Poder Judiciário. A proposta modifica dispositivos do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso do Sul ( Lei 1.511/1994 ). A finalidade é aumentar a periodicidade das reuniões do Tribunal do Júri. Essa alteração, segundo justificado no projeto, deve-se ao crescimento acentuado do número de processos de competência do Tribunal do Júri, o que torna necessária maior quantidade de reuniões.