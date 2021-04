ALEMS| Deputados devem analisar cinco projetos durante a sessão desta quarta-feira (14)

Também em segunda discussão, está pautado o Projeto de Lei 230/2020 , do Poder Executivo. A matéria modifica a Lei 1.963/1999 , que cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul). Conforme o governo, as mudanças trazem “novos mecanismos voltados à modernização e ao ganho de eficiência nas ações realizadas com os recursos que compõem o referido Fundo, como a construção, a manutenção, a operacionalização, a recuperação e o melhoramento asfáltico de rodovias estaduais e de vias públicas urbanas no território sul-mato-grossense”.