Águas Guariroba instala novos equipamentos para monitoramento e segurança do abastecimento de Campo Grande

Como parte das ações de modernização do sistema de abastecimento de água, a Águas Guariroba concluiu no mês de abril a instalação de novos equipamentos para o monitoramento e eficiência na produção de água em Campo Grande. Na rede de captação do sistema Guariroba, a concessionária substituiu e instalou oito novas válvulas ventosas na extensão da tubulação que tem como objetivo a retirada de ar acumulado durante o transporte de água.





Com a pressão natural e a movimentação constante da água dentro de uma tubulação, bolsões de ar podem ser formados, podendo danificar e romper a rede ocasionando vazamentos e perda de água. Para evitar os problemas relacionados ao ar aprisionado na tubulação, válvulas ventosas são instaladas e atuam como um dispositivo de proteção hidráulica, sempre nas áreas altas e em pontos estratégicas do sistema de abastecimento de água, reduzindo os riscos de rompimento da rede.





“As válvulas ventosas são equipamentos de alta tecnologia que operam com precisão e são importantes para a segurança operacional do abastecimento da cidade. São responsáveis pela redução de perda de carga e ganho de vasão de água proporcionando maior eficiência energética na adução e também no abastecimento. A instalação dos equipamentos é resultado dos investimentos da concessionária para garantir cada vez mais melhorias no sistema de produção de água para Campo Grande”, destaca Ítalo Souza, gerente de operações da Águas Guariroba."





Além da retirada de ar, o equipamento também tem a função de controlar a entrada de ar em situações de subpressão, como em manutenção da rede onde o fluxo de água é interrompido. Dessa forma, a inserção de ar impede que o vácuo danifique a rede enquanto a água está parada na tubulação durante a manutenção.













Por: Jefferson Gonçalves