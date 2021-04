Aegea apresenta diretor de Relações Institucionais na Ambiental MS Pantanal

Paulo Antunes é o Diretor de Relações Institucionais da Aegea

Paulo Antunes é o Diretor de Relações Institucionais da Aegea Saneamento na regional Centro-Oeste. A atuação da diretoria terá foco na Ambiental MS Pantanal, parceria público-privada com a Sanesul na gestão e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul. Graduado em Administração de Empresas e Pedagogia, com MBA em Gestão Pública, Gestão de Negócios e Gestão Empresarial, entre outras especializações, Paulo desenvolveu sua carreira na Caixa Econômica Federal como Gerente Geral de diversas agências, Superintendente Regional no MS e Minas Gerais e Vice-Presidente de Habitação.





“Trabalhamos pela qualidade de vida das famílias através do saneamento básico. Queremos contribuir para desenvolver cidades mais sustentáveis, com mais dignidade para as pessoas”, destaca Paulo Antunes.





Conforme o diretor de Relações Institucionais, sustentabilidade está no DNA da companhia, que busca melhorar a vida da população nas cidades através da saúde e do meio ambiente preservado. “A função de existir da Aegea é saúde e sustentabilidade. Sanear significa estar limpo, estar saudável. Ser sustentável e estar saudável é vida, é o que nos movimenta em nosso propósito como companhia”, afirma.





“Eu chego na Aegea com uma história de vida que poderia ser representada como uma mala cheia de experiência. Mas ao entrar na empresa eu pego uma mala vazia que eu preciso encher com conhecimentos novos e interagir os componentes das duas malas para contribuir com o crescimento da companhia e o cumprimento da nossa missão juntos”, avalia Paulo Antunes.





A estrutura da Ambiental MS Pantanal conta também com o diretor presidente, Celso Paschoal e o diretor executivo, Clayton Bezerra.





Aegea Saneamento





Com um crescimento exponencial, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 126 cidades em 2021, em 12 estados, beneficiando mais de 11 milhões de pessoas. Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da empresa, que tem como base eficiência operacional, cumprimento de metas e investimentos responsáveis, e o alinhamento aos princípios ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).





Na regional Centro-Oeste a companhia é a controladora da Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal em Mato Grosso do Sul. A regional abrange também concessionárias de água e esgoto em 25 cidades no estado do Mato Grosso e Novo Progresso, sul do Pará.





Por: Rogério Valdez





