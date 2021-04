Adolescente morre em acidente entre dois carros e carreta na BR-262 em Campo Grande

Família do garoto foi socorrida pelos Bombeiros

Acidente aconteceu quando veículo estava acessando a BR-262 ©Marcos Ermínio

Daniel Borges de Moraes, de 17 anos, morreu e a família ficou ferida após um acidente envolvendo três veículos na BR-262 em Campo Grande, na saída para São Paulo. O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (24) e a família estava em um veículo Hyundai HB20. O adolescente era autista e estava no carro com os pais e o irmão de 13 anos.





O acidente envolveu uma carreta carregada com calcário, um HB20 e um Fiat Strada. No HB20 havia uma família, com os pais, de 38 e 37 anos, e os filhos, um menino de 13 anos e o adolescente de 17 anos. A família mora na Moreninhas e seguia para Sidrolândia. O veículo pegou o trajeto do bairro para seguir para a rodovia, por uma estrada vicinal. Porém, quando estavam acessando a rodovia, houve o acidente.





Conforme apurou a reportagem, o HB20 foi atingido pela carreta e bateu na lateral do Fiat Strada, que também estava saindo de uma estrada vicinal para acessar a BR-262, porém do outro lado da rodovia.





Os motoristas da carreta e da Strada não sofreram ferimentos. A família que estava no HB20 foi socorrida pelos bombeiros, mas aparentavam estar bem apesar dos ferimentos. Eles foram levados para a Santa Casa, mas o adolescente acabou morrendo.





Na hora, o motorista da carreta ficou muito abalado com o acidente, ainda mais envolvendo criança e adolescente. Ele contou que trabalha na estrada há mais de 25 anos. O condutor da Strada, de 35 anos, também ficou bastante preocupado. “[O HB20] só não capotou porque encostou no meu carro”, disse.





O menino de 13 anos e a mãe de 37 estão com politrauma, realizando exames. Já o pai, de 38 anos, está com politrauma grave. Eles seguem internados na Santa Casa.

