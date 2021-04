Abril se despede com tempo seco e temperaturas em elevação

O mês de abril se despede com tempo firme, temperaturas em elevação, baixa umidade do ar, e pouca chance de chuva em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas de chuva de fraca intensidade até podem ocorrer no início de maio, com tendência a aumento de instabilidades associadas a passagens de frentes frias no sul do País a partir do dia 4, ou seja, formação de nuvens de chuva.





Mas os acumulados esperados para a primeira quinzena de maio ficarão em torno de 20 milímetros acumulados.





Para esta sexta-feira (30) a previsão é de céu parcialmente nublado a claro em grande parte do Estado. Apenas a região nordeste deve registrar céu nublado a encoberto.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 70% a 25% ao longo do dia. Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 12°C a 35°C.





Em Campo Grande o sol brilha forte e as temperaturas variam entre 20°C a 32°C e a umidade pode chegar aos 25%.





Por: Mireli Obando