067 VINHOS - Novo espaço homenageia MS com vinhos “Eita Pega”, “Bonito” e “Comitiva Pantaneira

Campo Grande acaba de ganhar uma loja que tem como proposta oferecer aos campo-grandenses vinhos nacionais de altíssima ganha e de extrema qualidade, capaz de agradar ao exigente dos paladares. O empreendimento tem à frente o empresário Alan Oliveira que comandou o encontro de um seleto grupo apreciadores do vinho no Quiosque da 067 Vinhos, aberto oficialmente na tarde desta sexta-feira, 23 de abril, na Praça da Alimentação do Shopping Campo Grande.





Durante a inauguração Alan Oliveira falou ao programa “Bronca do Eli” sobre a iniciativa de presentear Campo Grande com uma casa especializada em vinhos nacionais de alta qualidade. Ele afirmou que a 067 chega com o objetivo principal de “colocar Mato Grosso do Sul no radar do vinho”.





Alan explicou que a 067 se apresenta aos amantes do vinho de Campo Grande com quatro vinhos autorais, sendo o primeiro a marca Aura Rosa, um espumante rosado super intenso, muito fácil de se tomar. “É um vinho controlado que tem apenas 650 garrafas produzidas” explica o empreendedor.





Já na linha mais popular, a casa apresenta a marca “Eita Pega”. “É um vinho super popular, cuja marca homenageia a todos os campo-grandenses, trazendo em seu rótulo as capivaras atravessando uma rua da cidade pela faixa de pedestre, uma cena que se espalhou por todos os cantos do planeta e sempre que é vista remete a Campo Grande” afirmou.





Em seguida ele apresentou o vinho “Comitiva Pantaneira”, uma homenagem ao Pantanal como um todo. “É uma homenagem ao homem pantaneiro, ao peão que quando tiver fazendo o seu arroz de carreteiro ou o macarrão de comitiva terá a companhia desse vinho Malbec Carbenet Blanc, de corte extraordinário, pronto pra tomar” explicou o empresário.





Por último, ele citou a quarta marca autoral da 067, o vinho “Bonito”, uma homenagem da Família Oliveira a uma das cinco cidades mais lindas do mundo e que possui a Natureza que está inserida entre as três mais belas do planeta. “A marca ‘Bonito’ consiste num vinho pra quem tem mais calibragem para degustar um produto mais refinado” explanou.

Pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira e seu filho, empresário Alan Oliveir

Sempre acompanhado pelo pai, o empresário, pesquisador e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira, o empresário Alan não escondia a felicidade em poder compartilhar com todos os campo-grandenses a qualidade dos vinhos 067.





Questionado se os campo-grandenses estão aptos a apreciarem vinhos de alta qualidade, Alan Oliveira afirmou que há uma grande fatia da população da Cidade Morena que é conhecedora da arte de tomar bons vinhos, há uma grande parcela que quer conhecer e se tornar apreciadora e ainda uma grande de pessoas que se insere na lista dos curiosos, que estão loucos para saber como entrar no mundo do vinho.





Lembrando que a loja 067 oferece as três linhas elementares de vinhos que são a Gran Cruz, a dos vinhos Intermediários e a Iniciantes, Alan Oliveira informou aos ouvintes do Programa “Bronca do Eli” que os pedidos podem ser feitos pelo Instagram, pelo WhatsApp no número 99600-6767 ou diretamente nas lojas 067, uma no Jardim São Lourenço e a outra no quiosque no Shopping Campo Grande na extensão da Praça da Alimentação.





Embora o foco principal da 067 Vinhos seja o atendimento no atacado, em especial aos grandes restaurantes, Alan Oliveira informou que quem quiser comprar ainda que apenas uma garrafa pode se dirigir à loja do Shopping que será muito bem atendido.









Fonte: IMPACTO