Vendedor de carros é encontrado morto com tiro na nuca em Campo Grande

No veículo foram encontradas duas cápsulas de pistola. 380 deflagradas e uma arma de fogo do mesmo calibre

Um homem identificado como Carlos Magno Grangeiro de Queiroz de 39 anos foi encontrado morto dentro de um veículo Audi na madrugada desta segunda-feira (29), na Vila Progresso em Campo Grande. Ele tinha um ferimento de bala na cabeça, próximo a nuca.





Segundo informações, o homem foi encontrado na rua Salgueiro com a rua Aguiar Pereira, na Vila Progresso dentro do veículo Audi por volta das 2 horas da madrugada. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto.





No carro próximo da vítima foi localizada uma arma calibre .38 com um carregador e sete munições intactas. Um amigo disse na delegacia que Carlos fazia a venda e compra de caros, e que estava com dívidas. Ele ainda disse que havia recebido do vendedor uma mensagem por volta das 23 horas de domingo (28) e em seguida uma ligação do WhatsApp, mas só foi ver um tempo depois.





O amigo ainda disse não saber o valor dessa dívida e nem para quem Carlos estava devendo. Não se sabe se o homem foi vítima de um crime ou se cometeu suicídio. O caso é investigado pela polícia e foi registrado como morte a esclarecer.