Último fim-de-semana do verão será de calor e tempo seco em todo Estado

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul ao longo deste fim de semana. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima tempo seco e baixa concentração de chuva para o Estado. No domingo (14) são esperadas pancadas de chuva nos setores norte e nordeste do Estado.





Os índices de umidade relativa do ar no fim de semana ficarão baixos durante a tarde com picos de 35%. A recomendação é beber bastante líquido. Já as temperaturas poderão variar entre 15°C a 38°C.





Nesta sexta-feira (12) o sol predomina e o tempo fica claro em todo Estado. A expectativa de chuva é baixa. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 90% a 30% ao longo do dia. Espera-se vento fraco a moderado em todo Estado.





O dia terá uma grande amplitude térmica podendo registrar mínima de 18°C e máxima de 37°C no Estado. Para a Capital a variação está estimada em 22°C a 32°C.









Por: Mireli Obando