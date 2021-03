TRÊS LAGOAS| Voos comerciais passam a ser diários no Município e direção do Aeroporto busca novas empresas e rotas

O Aeroporto Municipal “Plínio Alarcom” voltou a receber passageiros desde o dia 01 de fevereiro, quando houve o retorno dos voos comerciais pela Empresa Azul.





Já no primeiro desembarque, 28 pessoas chegaram no Município e, diante da crescente demanda de usuários da linha Viracopos – Três Lagoas, a direção do Aeroporto comunica que os voos comerciais passarão a ser diários, a partir da próxima segunda-feira (08), com exceção das quintas-feiras.





De acordo com o chefe do Aeroporto, Flávio Thomé, em apenas um mês, houve 452 embarques e 447 desembarques, representando uma crescente procura pelo transporte aéreo. “Diante desses números, a Empresa ampliou os dias de voos, que antes eram três e agora passam para seis. É mais uma opção para quem precisa vir ou voltar do Estado de São Paulo”, ressaltou.





Flávio destaca que a direção do Aeroporto está mantendo diálogo com outras empresas para ampliar as opções de voo e rotas, visto que a procura por viagens para outros destinos tem sido frequente. “A previsão é quem em junho já tenhamos outra empresa operando em Três Lagoas, ampliando opções”, reforçou.





A linha Três Lagoas – Viracopos (SP) acontece nas segundas, terças, quartas, sextas-feiras e sábados e domingos, com desembarque às 08h45 e embarque às 09h25.

ASSECOM