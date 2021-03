TRÊS LAGOAS| SMAS do Município dá início a programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher na praça Ramez Tebet

A secretária de Assistência Social (SMAS), Vera Helena Arsioli, esteve na manhã desta segunda-feira (08) na praça Ramez Tebet para iniciar a programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher realizado pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulheres em Situação de Violência – Halley Coimbra Ribeiro Junqueira – (CRAM).





As ações terão por objetivo informar as mulheres três-lagoenses sobre os serviços prestados pelo CRAM e pela Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra às Mulheres. Para Vera Helena o dia 08 de março é um dia de muita reflexão.





“É um dia para refletirmos sobre toda a história e trajetória das mulheres para conquistarem seu espaço e lutarem pelos seus direitos. Lembrar das 130 operárias que na fábrica têxtil foram queimadas por reivindicarem seus direitos de redução da jornada de trabalho. Refletir que existe uma honraria no Brasil que é da Bertha Lutz que levantava a bandeira lutando muitos anos pela igualdade de direitos e protagonismo da mulher e, aqui em Três Lagoas, lembrarmos da homenagem a todas as mulheres que infelizmente foram vítimas de feminicismo com o nosso CRAM Halley Coimbra”, disse a secretária.





Vera lembrou do compromisso do prefeito Angelo Guerreiro desde o seu primeiro mandato assumindo e honrando com o compromisso de reimplantar o CRAM na Cidade.





“Existe uma equipe formada; uma casa toda preparada com segurança para proteger as nossas mulheres; com profissionais trabalhando arduamente para fazer a diferença em Três Lagoas. Temos parcerias importantíssimas como o PROMUSE (Programa Mulher Segura) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul que fazem um excelente trabalho; uma rede com Promotoria, Defensoria Pública, Delegacia e Conselho da Mulher, vereadoras, nossa primeira dama Leide Daiana, enfim, agradeço a todas as mulheres que fazem a história em Nossa Cidade nos ajudando a dar esperança a outras mulheres”, finalizou Vera.





PROGRAMAÇÃO





Durante todo o mês de março a SMAS realizará várias ações na Cidade, sempre obedecendo os critérios das autoridades e vigilância sanitária garantindo a segurança para a COVID-19.





Hoje, segunda-feira (08), das 08h às 17h, a equipe estará na praça Ramez Tebet com um Estande informativo sobre os serviços do CRAM. Das 15h30 às 17h uma equipe estará no Shopping Três Lagoas realizando panfletagem e tirando as dúvidas dos presentes no local.





Amanhã (09) a equipe montará um Estande na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das 08h às 11h para tirar dúvida dos pacientes presentes. Na quarta-feira (17) a ação estará na Feira Livre a partir das 18h e no dia 27, no Shopping Três Lagoas a partir das 18h.





CRAM





O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência destina-se a prestar acolhida, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência (doméstica e familiar, sexual, patrimonial, moral, física, psicológica, além de situações como tráfico de mulheres, assédio sexual e moral).









ASSECOM





