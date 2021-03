TRÊS LAGOAS| Prefeitura não terá expediente nesta quinta-feira (1º) e sexta-feira (2)

Com base no Decreto nº. 093, de 11 de janeiro de 2021, publicado pela Prefeitura de Três Lagoas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul no dia 15 de janeiro, esta quinta-feira (1º) será ponto facultativo para os setores públicos municipais.





De acordo com o decreto, dia 1 de abril, Quinta-feira Santa será ponto facultativo e 2 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo, feriado nacional. Desse modo, os setores públicos municipais não terão expediente nesses dois dias.





Importante destacar que serviços de saúde de urgência e emergência, bem como outro que, por sua natureza não possam sofrer redução de funcionamento, não se enquadram no que determina o decreto.









