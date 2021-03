TRÊS LAGOAS| Prefeito e secretários avaliam em reunião paralisação ou não do Ensino Híbrido do Município

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, se reuniu na tarde desta terça-feira (09) com seus secretários para avaliarem sobre os primeiros dias de volta as aulas e tomarem uma decisão sobre como seriam os próximos dias na educação.





Entre os secretários presentes na reunião estavam Ângela Brito da Educação; Elaine Fúrio da Saúde, Gilmar Tabone de Administração; Soyla Garcia de Finanças; o diretor de Vigilância Sanitária, Cristóvan Bazan e o Assessor Especial, Luís Henrique Gusmão.





Avaliando o cenário municipal com relação ao aumento de casos da COVID-19 em Três Lagoas, tendo entre os positivados servidores da educação, o prefeito e sua equipe decidiram por continuar avaliando rotineiramente os dados epidemiológicos para definirem se suspenderiam ou continuariam com o ensino híbrido.





“Estamos avaliando também neste contexto o resultado das outras Unidades que seguindo todos os protocolos de biossegurança e os decretos municipais para o uso de EPIs não tiveram nenhum caso positivo do vírus. É preciso ter cautela nesta avaliação para não prejudicarmos quem está alinhado com as exigências impostas para levar segurança não só para os alunos, mas entre os próprios funcionários e servidores”, disse o Angelo Guerreiro.





Membros do Comitê, Cristovan Bazan e Elaine Fúrio disseram acreditar que o momento era de atenção e cuidado. “Vamos continuar avaliando e orientando os funcionários sobre a importância do uso de EPIs. Caso os mesmos não sigam tais determinações os mesmos poderão sofrer advertências conforme definido nos decretos”, disse Bazan.





ASSECOM