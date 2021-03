TRÊS LAGOAS| Município recebe ônibus novos para transporte de alunos

Três ônibus escolares serão integrados à frota de veículos do Município e serão usados para transporte de alunos da rede municipal de Três Lagoas. O Prefeito Angelo Guerreiro participou de evento em Campo Grande e recebeu as chaves dos veículos das mãos do governador Reinaldo Azambuja e do Ministro da Educação, Milton Ribeiro.





Ao todo foram entregues 168 veículos novos. São recursos superiores a R$ 34 milhões oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) intermediados pelos parlamentares federais através de emenda de bancada e contrapartida do Estado.





Os veículos vêm equipados com dispositivos de acessibilidade, que atenderão estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida.





“A distribuição dos ônibus foi feita por critérios técnicos, levando em conta o número de quilômetros rodados e os alunos de cada município”, disse o Governador Reinaldo Azambuja.





O Ministro da Educação enfatizou que “a escola pública precisa voltar a ser referência. Outro foco nosso é a vacinação dos trabalhadores em educação, para o retorno das aulas”.





O prefeito Guerreiro afirmou que “esse é o resultado das parcerias com o governo estadual e federal. Esses ônibus resultarão em economia para os cofres do Município na contratação de veículos para transporte, além de oferecer comodidade e segurança para os alunos”,





Participaram também da entrega, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deputados e senadores.





Outros 68 ônibus escolares estão em processo de compra para distribuição futura. O evento de entrega dos ônibus aconteceu no estacionamento do parque das nações indígenas em Campo Grande seguindo todos os protocolos de biossegurança.









