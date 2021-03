TRÊS LAGOAS| MAIS UMA REMESSA – Município recebe 2.200 doses de Vacina contra Coronavírus e começa a atender idosos acima de 73 anos de idade

Com o recebimento de mais 2.200 doses contra o Novo Coronavírus, enviadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas anuncia a continuação da Campanha de Imunização contra a Covid-19.





Esta é a 8ª etapa de vacinação e, a partir deste sexta-feira (19), será realizado o agendamento da vacinação da 1ª dose pessoas idosas acima de 73 anos de idade. Além disso, será dada continuidade na aplicação da 2ª dose em todos os cidadãos (comuns ou profissionais da saúde) que já tomaram a 1ª dose a mais de 20 dias.





Assim como ocorreu com outras faixas etárias, os idosos acima de 73 anos devem procurar uma Unidade de Saúde de referência do seu bairro para fazer o agendamento ou pedir auxílio para algum familiar que vá ao postinho para realizar a atualização de cadastro e agendamento.





Idosos acamados, aqueles que não tem condições físicas de se locomoverem até uma unidade de saúde, devem solicitar que um familiar agende horário junto a Unidade de Saúde para que uma equipe volante da SMS vá até a sua residência fazer a aplicação da vacina.





PROFISSIONAIS DE SAÚDE





Seguindo à determinação do Governo do Estado do total de doses, 150 serão destinados à profissionais de saúde. Desse modo, o protocolo indica que os profissionais acima de 40 anos de idade terão prioridade na fila de vacinação. No entanto, os profissionais com idade inferior a 40 anos podem efetuar o cadastro e aguardarem a disponibilização da dose. Os agendamentos devem ser realizados pelo e-mail imunizacao@treslagoas.ms.gov.br





SERVIÇOS





Dúvidas sobre vacinação envie mensagem de texto para o WhatsApp da Secretaria Municipal de Saúde (67) 99324-0361.

















ASSECOM