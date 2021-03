TRÊS LAGOAS| Auxiliando o pequeno produtor, Agronegócio estreia plantadeira de rama de mandioca na região da Piaba

Mais um importante mecanismo em prol do pequeno produtor rural foi colocado em prática na última sexta-feira (13). A equipe do Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) colocou para funcionar, pela primeira vez, a plantadeira de rama de mandioca.





O serviço faz parte da Patrulha Mecanizada e está sendo executado no sítio do senhor Joaquim José Pereira Neves, na região da Piaba. Adquirida com recursos próprios, a plantadeira está percorrendo uma área de três hectares, plantando ramas de mandioca de mesa amarela (variedade IAC 576/70).





O secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Celso Yamaguti, acompanhou o serviço e destacou a importância do equipamento para a produção local. “A plantadeira de rama de mandioca auxilia o produtor no rendimento do trabalho, economizando o tempo de plantio, a mão de obra e quantidade de pés por hectares. Dessa forma, ele tem a expectativa de ter a lavoura crescendo uniformemente, em tempo e aspecto”, explicou.





A diretora de Agronegócio, Amanda Pivotto, lembrou que seu Joaquim é um dos produtores que recebeu apoio e intermédio do Departamento nas tratativas de comercialização de suas produções. “Seu Joaquim é um dos produtores que recebeu o apoio e orientações em 2019 para comercializar sua produção para uma grande rede atacadista. As tratativas deram certo e, hoje, ele tem a oportunidade de aumentar sua demanda com a utilização desta plantadeira”, reiterou.





Tendo uma produção diária de 400 quilos deste alimento, Joaquim elogiou a equipe de Agronegócio. “Vivemos hoje uma nova realidade com o apoio deste Departamento. Equipe profissional e caprichosa com a nossa propriedade, maquinários de primeira e atendimento de excelência. Esta plantadeira me auxilia muito, pois, o que seria feito em dias, será feito em horas”, expressou.





PLANTADEIRA DE MANDIOCA





A plantadeira de rama de mandioca é acoplada a um trator que percorre a área a ser plantada. Na primeira, ele abre as covas para receber a rama. Na segunda, ela percorre este trecho novamente para jogar a rama e tampar as covas. Para isso, duas pessoas precisam jogar as ramas nos cortadores enquanto o trator faz o percurso.





SERVIÇO





Assim como a plantadeira de rama de mandioca, a Patrulha Mecanizada está à disposição dos pequenos produtores rurais da região de Três Lagoas. Quem quiser solicitar o trabalho, pode entrar em contato com o Departamento de Agronegócio, localizado na Rua Munir Thomé, 949 – Centro ou pelo telefone: (67) 3929-9965.









ASSECOM