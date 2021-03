Tempo segue instável nesta quarta-feira após madrugada de chuva na Capital

Previsão é de sol entre nuvens e umidade do ar elevada em todo Estado, com pancadas de chuva isoladas

Nesta quarta-feira (3) a previsão é de sol entre nuvens e mais chuva em todo Mato Grosso do Sul, principalmente no período vespertino, por conta da combinação de calor e umidade, que se elevam à tarde.





Em Campo Grande a madrugada foi de chuva em quase toda cidade e o céu amanheceu nublado. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que pode chover ter pancadas de chuvas isoladas o dia inteiro na Capital.





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta quarta os termômetros podem registrar mínima de 18°C e máxima de 33°C no Estado. Para a capital a variação está estimada entre 21°C a 30°C.





A meteorologia ainda indica que os próximos dias, a contar desta quinta-feira (4), serão marcados pelo retorno de chuvas generalizadas a Mato Grosso do Sul, com estimativa de grandes acumulados que podem chegar a 100 milímetros em grande parte do Estado. Eventos adversos como ventos fortes e raios também podem ocorrer, e exigem mais atenção da população.









Por Ana Oshiro