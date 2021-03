Tempo segue com baixa expectativa e chuva e temperaturas elevadas

O tempo segue com baixa expectativa de chuva e temperaturas elevadas nesta quinta-feira (25) em Mato Grosso do Sul.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu claro a parcialmente nublado em todo o Estado.





A umidade do ar seguirá baixa nas horas mais quentes do dia, com variação estimada entre 85% a 25%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice de umidade relativa do ar abaixo dos 30% é considerado preocupante, pois o nível ideal vai de 60 a 80%. Recomenda-se a ingestão de muita água, evitar exposição direta ao sol forte e umidificar ambientes.





Os ventos nesta quinta-feira permanecem com intensidade fraca a moderada.





Com poucas nuvens e bastante sol, as temperaturas seguem elevadas podendo o Estado registrar mínima de 19°C e máxima de 37°C. Para a capital a variação está estimada em 23°C a 34°C.













Por: Mireli Obando