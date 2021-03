SOLIDARIEDADE| JBS doa três respiradores para Dourados

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Nesta sexta-feira (26), a JBS doou três respiradores ao Hospital da Vida, localizado em Dourados (MS). Os equipamentos entregues apoiarão o sistema de saúde da Grande Dourados no enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. Essa nova doação da empresa à cidade faz parte do seu programa de responsabilidade social, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.





Desde o ano passado, foram direcionados a instituições de saúde do município: uma ambulância; 75 bombas de infusão; 60 camas clínicas; 45 monitores de sinais vitais; 15 camas de UTI; 12 macas hospitalares de transporte; seis eletrocardiógrafos com carrinho; três cardioversores; e mais de 190 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como aventais, luvas de procedimento, máscaras cirúrgicas e N95, toucas e viseiras faciais. Ainda foram entregues 20 mil máscaras de tecido para as comunidades.





A JBS também realizou a obra de ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Médico (PAM), localizada na Vila Industrial, finalizada em setembro do ano passado. Com um investimento de R$ 720 mil, o espaço de 180 m² passou a contar com novos 11 leitos de enfermaria e mais um quarto para isolamento. Além disso, a empresa equipou a unidade com 12 camas com colchão, sete aparelhos de ar-condicionado e um gerador de energia.





Já em dezembro de 2020, foi entregue a revitalização do Centrinho do Hospital da Missão Caiuá, que possui 20 leitos de internação e faz o atendimento médico aos casos de Covid-19 entre indígenas da região. Com investimento de R$ 110 mil, foram feitas reformas de três enfermarias, farmácia, depósito, cozinha, abrigos, banheiros e lavanderia, além de outras benfeitorias, como troca de madeira e substituição de forro dos telhados, revisão hidráulica com troca e instalação de tubulações em banheiros e lavanderia, substituição de portas e vidros quebrados, entre outras. A JBS forneceu não somente os materiais, mas também a mão de obra e toda a estrutura necessária para a revitalização do prédio.





Dourados é um dos mais de 310 municípios beneficiados pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a JBS doou R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 cidades sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.





“Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”





Os R$ 400 milhões doados pela JBS contra a pandemia no Brasil estão sendo aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 77 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.





A alocação dos recursos considerou um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.





