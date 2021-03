Sol predomina, e a sexta-feira será de calor e tempo seco no Estado

Uma massa de ar seco continua influenciando no padrão do tempo na região centro-oeste do país impedindo a formação de nuvens carregadas e deixando o tempo firme.





Mato Grosso do Sul deve repetir nesta sexta-feira (26) as mesmas condições registradas no dia anterior, de predomínio de sol, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar nos períodos mais quentes do dia.





Céu claro a parcialmente nublado na maior parte do Estado é a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima que indica possibilidade de chuvas isoladas na região leste.





Nesta sexta-feira a umidade relativa do ar pode variar entre 85% a 30%. Ao longo do dia ventos de fraca a moderada intensidade podem ocorrer, com rajadas em pontos isolados.





As temperaturas iniciam o dia com mínima de 19°C e podem atingir a máxima de 36° no Estado. Na capital a variação está estimada em 23°C a 33°C.





Por: Mireli Obando