Sistema Famasul, Reflore/MS e parceiros lançam ‘9ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios’

Evento virtual acontece no dia 8 de abril, às 8h30 (MS), no site reflore.com.br/live .

Com o tema ´Fogo Zero’, a “9ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios” será lançada em uma live, no dia 8 de abril, às 8h30 (MS), no site no site reflore.com.br/live . O objetivo é criar uma consciência constante de prevenção contra os focos, oferecendo capacitação à população rural e levando informações à sociedade civil sobre as perdas e os danos provocados pelas queimadas.





A campanha é uma iniciativa da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore/MS) com as empresas associadas e os parceiros Sistema Famasul, Senar/MS, Governo do Estado de MS, Corpo de Bombeiros Militar de MS, Defesa Civil e Ibama.





“No processo de produção florestal, para que se tenha a matéria-prima chegando até as indústrias, é necessário produzir a madeira e cuidar durante o seu ciclo de crescimento e desenvolvimento (que pode variar de sete anos ou mais dependendo do destino final do processo produtivo); cuidando sempre de pragas, doenças e, principalmente do inimigo maior que é o fogo, o incêndio florestal, que pode gerar consequências sociais, ambientais e financeiras. Para tanto, anualmente realizamos a Campanha, com ações que incluem outdoors nas estradas; compartilhamento de informações com crianças; palestras junto aos Sindicatos Rurais; treinamento e capacitação dos colaboradores das empresas associadas e outras ações de colaboração quando os incêndios acontecem”, descreve Moacir Reis, presidente da Reflore/MS.





“Este trabalho educativo realizado pelas entidades parceiras é de extrema importância para evitar os impactos causados pelo fogo. Para que haja um verdadeiro despertar sobre a importância da prevenção dos incêndios florestais, o compartilhamento de informações deve ocorrer constantemente, com responsabilidade, coletividade e conhecimento técnico”, ressalta Mauricio Saito, presidente do Sistema Famasul.





Dados de incêndios





De acordo com dados do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), em 2020, MS registrou 12.080 focos de incêndio, um incremento de 8% em relação a 2019, quando foram registrados 11.653 focos.





Ainda segundo o Ibama, cerca de 90% das queimadas são causadas por ação humana. Essa prática pode causar grandes prejuízos, tanto econômicos quanto sociais e ambientais, como empobrecimento do solo, poluição do ar, mudança do clima, mortes da fauna e flora, além de acidentes nas rodovias devido à fumaça que diminui a visibilidade dos condutores.





Na Costa Leste de MS, onde o setor de base florestal está fortemente presente com florestas plantadas, indústrias e empresas, no ano passado foram registrados aproximadamente 1.050 focos de incêndios. Para prevenir e combater incêndios, há um trabalho contínuo das empresas do segmento com a Reflore/MS e, com os produtores rurais, entidades e agentes públicos.





Diariamente o setor busca prevenir e combater os incêndios florestais, contando com brigadas de incêndios e profissionais capacitados para lidarem com situações de risco, fazendo monitoramento de focos por câmeras e sensores de fumaça.





Ações





São vários os fatores que podem ocasionar incêndios florestais: fenômenos naturais, incidentes/acidentes, cultura (hábitos e comportamentos) e, principalmente, o chamado ‘analfabetismo ambiental’, o que demonstra a importância de conscientizar as populações rurais e urbanas com ações focadas no compartilhamento de informações e orientações.





As ações incluem placas informativas que foram instaladas ao longo de rodovias de MS, com contatos para casos de emergência; peças publicitárias educativas para as redes sociais (Whatsapp, Facebook e Instagram) da Reflore/MS, das empresas associadas e dos parceiros da ação; e anúncios com orientações em rádios.





Outra ação é a capacitação de profissionais para o combate de incêndios florestais. Para tanto, a Associação conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de MS e do Senar/MS, que anualmente têm realizado o treinamento SCI - Sistema de Comando de Incidentes, com colaboradores das empresas associadas. Mais de 100 profissionais já foram capacitados.





Há ainda a missão de compartilhar informações e orientações com as crianças, pois para a Reflore/MS, levar conhecimento para este público é plantar uma semente da cultura da prevenção nas gerações futuras.





Antes da pandemia do novo coronavírus, profissionais das empresas associadas realizavam palestras educativas em escolas rurais e urbanas da região da Costa Leste. Neste ano, frente a Covid-19, a Associação criou uma cartilha digital de boas práticas para o público infanto-juvenil, e vai buscar parcerias com escolas estaduais e municipais para o compartilhamento deste material, além da realização de palestras no formato on-line.





“Estas são algumas ações que planejamos para a campanha deste ano. É importante ressaltar que todos nós temos um papel importante na missão de prevenir e combater os incêndios florestais. Precisamos ser responsáveis em nossas atitudes diárias: não jogar lixo na beira das rodovias, não acender fogueira perto das matas, fazer a manutenção em equipamentos, tratores e caminhões adequadamente, entre outras ações. Nossas atitudes podem salvar vidas”, finaliza Moacir Reis.





A realização da ‘9a Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios’ é da Reflore/MS e seus associados: Arborgen, Bandeirante Florestal, Brasilwood, Corus Agroflorestal, Eldorado Brasil, Frigg Florestal, Niobe, Grupo Atallah, Grupo Mutum, InnovaTech, Lacan Florestal, Marca 7, Maseal, Novo Oeste, Quilombo Florestal, Ramires Reflortec, Suzano, Trim Florestal, TTG Brasil e Vetorial. Co-realização: Sistema Famasul e Senar/MS. Apoio: Governo do Estado de MS, Corpo de Bombeiros Militar de MS e Ibama.





Para denunciar focos de incêndio ligue 193.





Reflore/MS: é a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas que reúne importantes empresas da cadeia produtiva da floresta com sede ou filial em MS. Tem como missão congregar, promover e defender os interesses coletivos das Empresas Associadas que se dedicam ao Desenvolvimento Sustentável com base em Florestas Plantadas.





SERVIÇO





DATA: 8 DE ABRIL DE 2021





HORÁRIO: 8h30 (MS)













