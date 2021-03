Sílvio Santos quita dívida de R$ 2 milhões em IPTU atrasado no Guarujá

Segundo a assessoria de imprensa do SBT, a quitação do valor foi realizada na terça (2)

O apresentador Silvio Santos, 90, determinou o pagamento imediato de uma dívida de R$ 2 milhões referente ao IPTU atrasado do hotel Jequitimar, localizado no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, a quitação do valor foi realizada na terça (2).





"O empresário Silvio Santos, ao tomar conhecimento do assunto relacionado ao IPTU do hotel Jequitimar/Guarujá, determinou que fosse realizado, de imediato, o seu pagamento e a sua respectiva regularização perante a Municipalidade local, reforçando sua premissa básica de respeito às obrigações tributárias pessoais e de suas empresas", informou em nota.





Ainda de acordo com a assessoria do apresentador, o "cumprimento de tais obrigações são da inteira e exclusiva responsabilidade da empresa Sisan - Empreendimentos Imobiliários Ltda".





O apresentador era alvo de uma execução fiscal. Segundo o processo, o valor total da dívida apontada pela prefeitura do Guarujá era de R$ 2.015.887,34, referente aos meses de abril a dezembro de 2020.





VOLTA AOS ESTÚDIOS





Afastado dos estúdios do SBT há quase um ano, Silvio Santos tomará a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no dia 10 de março e já faz planos para voltar ao seu auditório na segunda quinzena do mês.





Porém, o agravamento no número de infectados e mortes no país fez o patrão repensar se seria mesmo possível contar com algumas pessoas na plateia do Programa Silvio Santos mesmo com distanciamento.





A maior resistência do animador é gravar o programa sem presenças físicas no auditório. Alternativas de participações remotas estão em estudo.





