Sebrae/MS receberá primeiros municípios que aderiram ao Cidade Empreendedora

Solenidade para assinatura dos contratos será realizada no dia 8 deste mês

Lançamento do Cidade Empreendedora foi realizado no dia 1º de fevereiro, na sede do Sebrae/MS

Nesta segunda-feira (8), o Sebrae/MS firma parceria com os primeiros municípios do Estado que aderiram ao programa Cidade Empreendedora — iniciativa que engloba uma série de ações voltadas para impulsionar os pequenos negócios nas regiões, promover o círculo virtuoso da economia e o desenvolvimento local. A assinatura dos contratos vai ser realizada em uma solenidade, às 10h, no hall da sede da instituição, em Campo Grande (MS).





Participam da cerimônia os membros do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e os prefeitos de Maracaju, Sonora, Terenos, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Nova Alvorada do Sul, Camapuã, Jaraguari, Inocência e Jardim. Com a adesão ao programa, os municípios vão receber acompanhamento dos consultores do Sebrae/MS durante 15 meses para o desenvolvimento de ações voltadas ao fomento de geração de emprego, renda e oportunidades de negócios. As iniciativas vão ser promovidas a partir de um eixo econômico competitivo, escolhido pelo próprio município.





De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o programa Cidade Empreendedora vem como uma ferramenta relevante para impulsionar o crescimento econômico das regiões e de Mato Grosso do Sul.





“O Sebrae traz o Cidade Empreendedora visando melhorar o ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul. Nós já temos aí um avanço significativo, mas a ideia é levar essa mudança para o âmbito municipal, onde efetivamente acontecem os negócios. Ao oferecer um processo de consultoria qualificada, queremos melhorar o ambiente de negócio, incentivar as compras locais e desburocratizar as ações em cada um desses municípios, sempre focando na capacidade de investimento dos pequenos empreendedores e na capacidade de geração de emprego, pois este conjunto de ações vai permitir o desenvolvimento do município como um todo”, ressaltou Jaime.





Além dos nove municípios que assinarão contratos com o Sebrae/MS durante a solenidade, participam do programa nesta edição, outros 11. A chamada pública foi encerrada no dia 22 de fevereiro deste ano e houve um recorde de cidades interessadas, 38 municípios se candidataram para as 20 vagas disponíveis.





Cidade Empreendedora





O programa incentiva o desenvolvimento dos municípios a partir da implementação de etapas de trabalho como a criação de um plano de desenvolvimento econômico para a cidade; a desburocratização de processos para a abertura e alterações de empresas; incentivo às compras locais; promoção da cultura empreendedora e inovação; criação da sala do empreendedor e o estímulo ao desenvolvimento empresarial junto com a formação de lideranças que priorizem uma gestão pública empreendedora.





Nos ciclos anteriores, 11 municípios de Mato Grosso do Sul já participaram do Cidade Empreendedora: Alcinópolis, Anaurilândia, Bataguassu, Brasilândia, Bodoquena, Chapadão do Sul, Figueirão, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Sidrolândia. “Já aplicamos em 11 municípios e tivemos prefeitos ‘vendendo’ o nosso produto. Hoje são 15 Sebraes no Brasil aplicando essa metodologia”, ressaltou o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Serviço

Evento: Solenidade de assinatura de contratos do Cidade Empreendedora Data: 08/03/2021 Horário: 10h Local: Sebrae/MS – Avenida Mato Grosso, nº 1661 - Centro, Campo Grande (MS).









ASSECOM