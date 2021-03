Renovação de CNH e emissão de licenciamento passam a ser exclusivos pela internet a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (15) alguns serviços de habilitação e veículos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passam a ter execução exclusiva pelo Portal de Serviços Meu Detran. Segundo informações do diretor-presidente, Rudel Trindade, a partir desta data a renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), emissão de habilitação definitiva, de segunda via e de PID (Permissão Internacional para Dirigir), bem como a alegação de venda e licenciamento de veículos passam a ser feitos apenas por meios digitais.





“Isso é válido para todo o Estado e a medida foi tomada no momento em que mais precisamos reduzir o número de pessoas nas agências por conta da atual situação sanitária do País. Mas também faz parte do plano de melhorias do Detran-MS em tornar o atendimento cada vez mais digital, economizando tempo e oferecendo conforto aos nossos clientes, para que sejam atendidos sem muito esforço”, afirmou Rudel.





Todos os serviços elencados já estão disponíveis no modelo digital pelo Portal de Serviços , de forma bastante intuitiva e fácil. A exclusividade, no caso dos serviços de habilitação, passam a existir primeiramente para a Capital, sendo que após o dia 22 será estendida para o interior.





Ao acessar o site do Detran-MS www.detran.ms.gov.br , o usuário clica em Portal de Serviços, no canto superior direito e é remetido diretamente ao Meu Detran, onde após cadastrar seus dados, tem acesso direto a serviços de forma separada.





Se o interesse for pela renovação da CNH, o usuário do canal irá acessar a pasta Habilitação e depois, CNH Ágil, onde o passo a passo está exposto de maneira muito clara. O mesmo se aplica para a emissão definitiva da habilitação ou da PID.





Caso a necessidade do cliente seja realizar a alegação de venda do seu veículo ou mesmo emitir e pagar o licenciamento, ele precisa acessar a aba Veículos.





“De qualquer forma, o Detran-MS está disponível nos canais de atendimento via telefone, pelo nosso Call Center ou mesmo pela internet, pelo Fale Conosco”, concluiu o presidente. O número de contato é o (67) 3368-0500 e a aba Fale Conosco está disponível no site.









Por: Vivianne Nunes, Detran-MS