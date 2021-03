Questões Complexas do Pregão Eletrônico é tema de curso no TCE-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), avisa que já estão abertas as inscrições do Curso 2, Pregão Eletrônico – Questões Complexas. Direcionado aos servidores, operadores de licitação, jurisdicionados e empresas que vendem para o governo, o curso com carga horaria de 20h, terá inicio no próximo dia 9 de fevereiro e tem como objetivo orientar as fases do pregão na modalidade eletrônica.





De acordo com a coordenadora-geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, uma das prerrogativas da atual gestão do presidente Iran Coelho das Neves, é dar enfoque na orientação sobre as boas práticas da gestão pública para que o gestor receba orientações que contribuirão de fato na tomada de decisões assertivas. “O curso é uma continuidade do curso Pregão Eletrônico 1, ministrado também pela instrutora Simone Amorim, e que vai oportunizar o aprofundamento da temática, contribuindo com o gestor público, orientando nas questões complexas da modalidade eletrônica”, revela.





Dividido em 4 módulos e, conforme orientado pelo diretor-geral da Escoex, conselheiro Waldir Neves, o curso tem como finalidade contribuir cada vez mais com o gestor público por meio de capacitações que tragam abordagens sobre experiências práticas, de maneira objetiva e com linguagem acessível a todos, apontando sempre na perspectiva da transparência e da eficiência.





Oferecido pela plataforma EAD da Escoex, mais uma vez, o curso é ministrado pela instrutora Simone Amorim, advogada e bacharel em administração de empresas, pós-graduada em Auditoria e Controladoria. “Essa é mais uma oportunidade ímpar para aprender sobre essa modalidade tão importante, que tem causado tanto transtorno na sua implantação aos órgãos públicos e aos fornecedores, que precisam operacionalizá-la”, destaca Simone.





Instrutora





Participou dos grupos de elaboração de diversas legislações do TC/MS e Manual de Peças Obrigatórias. Chefiou o setor de Triagem/Protocolo (1998/2002), coordenou o jurídico da 3ª ICE (2012/2015), dirigiu o Protocolo (2015/2018), auxiliou na implantação do sistema e–Protocolo e capacitou os jurisdicionados para a operacionalização do sistema, atualmente está lotada na Consultoria Jurídica.





Faça sua inscrição clicando neste link









Por: Olga Mongenot