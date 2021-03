Proposta prevê doação de óculos a alunos de escolas públicas com problemas de visão

Alunos de escolas públicas com dificuldades de visão poderão realizar exames oftalmológicos e receber óculos gratuitamente. É o que dispõe o Projeto de Lei 49/2021 , que começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). De autoria do deputado Lucas de Lima (Solidariedade), o projeto objetiva ajudar na aprendizagem de estudantes após o retorno das aulas presenciais.